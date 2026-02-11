Nghệ An: Người dân phát hiện bom sót lại sau chiến tranh khi đào móng xây nhà

Quả bom có đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg. (Ảnh: TRỌNG KIÊN)



Trước đó, vào trưa 7/2, trong quá trình đào đất làm móng làm nhà, người dân tại Bản Ang, xã Tương Dương đã phát hiện một vật thể nghi là bom nên đã báo cho chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương.

Qua xác minh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương xác định vật thể trên là một quả bom, thuộc loại bom phá rất nguy hiểm.

Quả bom này nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, có ký hiệu MK82, đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ, được nhận định còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến nơi nổ tiêu hủy. (Ảnh: TRỌNG KIÊN)



Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã di chuyển quả bom đến khu vực bản Xiêng Hương, xã Tương Dương để tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân