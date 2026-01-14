Nghệ An sẽ xử lý nghiêm ô tô giả mạo xe cứu thương

Đó là nội dung trong văn bản về Tăng cường quản lý hoạt động xe ô tô cứu thương mà Sở y tế Nghệ An vừa ban hành.

Xe cứu thương đỗ trong khuôn viên bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. (Ảnh: Hải Chi).

Lãnh đạo Sở y tế lý giải, mục đích về việc tăng cường này nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở đề nghị các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên toàn tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ xe ô tô cứu thương thuộc đơn vị mình quản lý đảm bảo theo thông tư mà Bộ y tế đã quy định.

Đặc biệt nghiêm cấm hành vi thông đồng, tạo điều kiện cho các phương tiện giả mạo xe cứu thương hoặc ô tô cứu thương không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trường hợp phát hiện thì đề nghị báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh.

Các sở sở khám chữa bệnh cũng phải niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại vị trí dễ quan sát trong khoang vận chuyển người bệnh của xe cứu thương để gia đình người bệnh phản ánh; khi vận chuyển người bệnh phải bố trí nhân viên y tế có chuyên môn, giấy phép hành nghề hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh đảm bảo an toàn. Chịu trách nhiệm liên quan trong trường hợp xe ô tô cứu thương của đơn vị vi phạm quy định trong quá trình vận chuyển.

Đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật danh sách các xe cứu thương thuộc quản lý của đơn vị theo địa chỉ hoặc mã QR mà sở cung cấp, hoàn thiện trước ngày 16/1/2026.

Đối với UBND cấp xã, Sở y tế đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện và sử dụng dịch vụ vận chuyển bệnh nhân hợp pháp, khuyến cáo người dân sử dụng dịch vụ vận chuyển từ các cơ sở y tế để phối hợp kiểm tra.

Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) được đề nghị xử lý nghiêm các ô tô sử dụng hình thức, biển hiệu, còi, đèn ưu tiên giống xe cứu thương nhưng không được Sở y tế cấp phép theo quy định; thông báo kết quả xử lý về Sở y tế để tổng hợp; phối hợp cung cấp thông tin các xe cứu thương trên địa bàn tỉnh đã cấp tín hiệu phát ưu tiên cho Sở y tế theo quy định.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV