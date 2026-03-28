Nghệ An: Sắp hoàn thành dự án đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng

Dự án đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài 67,5km. Trong đó giai đoạn 1, từ Km 76+00 - Km 83+500 (từ điểm giao quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535, tỉnh Nghệ An), đã được thi công từ vào tháng 7/2020; hoàn thành và đưa vào sử dụng được 3 năm nay.

Giai đoạn 2 dài hơn 60km với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Khởi công tháng 2/2022, thời gian thi công đến năm 2026, toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m.

Toàn tuyến có 8 cây cầu, trong đó có 5 cầu lớn là Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân đã cơ bản hoàn thành. Duy chỉ còn khoảng 100m đoạn đường đầu cầu Nghi Tân (nối phường Cửa Lò với xã Trung Lộc) là đang đắp đất chờ theo dõi lún. Do lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, trong khi chưa thảm bê tông nhựa nên mặt đường tại vị trí này khá gồ ghề, khó đi.

Cuối tháng 3/2026, ghi nhận trên tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đến nay, việc thi công tuyến chính đã hoàn thành, người và phương tiện lưu thông nhanh chóng, thuận tiện. Mặc dù vậy, ngay đầu cầu Nghi Tân vẫn chưa thể thi công, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Thường xuyên di chuyển trên tuyến đường, anh Hoàng Trọng Bảo (trú phường Cửa Lò, Nghệ An) cho biết: "Nhà tôi gần đây nên hay đi qua tuyến đường ven biển này. Đường mới làm rộng rãi, êm thuận nên rất dễ đi, hai bên còn có nhiều cảnh đẹp. Chỉ duy nhất còn đoạn đầu cầu Nghi Tân là chưa xong. Người dân mong mỏi tuyến đường sớm hoàn thiện để đi lại thuận tiện hơn".

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, đến nay tuyến chính của toàn dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Duy nhất chỉ còn 100m đoạn đầu cầu Nghi Tân phát hiện địa chất yếu, lún sâu, nhà thầu phải cho đắp tải để chờ theo dõi lún. Dự kiến đến tháng 5/2026 đoạn tuyến này tắt lún, nhà thầu mới hạ tải và thi công hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối thông suốt giữa các vùng kinh tế trọng điểm của Thanh Hóa và Nghệ An và Hà Tĩnh, liên kết trực tiếp các đầu mối hạ tầng logistics lớn như cảng biển quốc tế Vissai, cảng Cửa Lò, cảng DKC và hệ thống khu du lịch ven biển.

Bên cạnh đó, đường ven biển Nghệ An còn mang ý nghĩa to lớn trong việc củng cố quốc phòng - an ninh. Là tuyến trục dọc ven biển, con đường vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đảm bảo yêu cầu cơ động đối với quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn