Nghệ An sắp có khu công nghiệp VSIP 3 hơn 200ha

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đang được đầu tư xây dựng ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Duy Nguyễn

Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An ra đời năm 2015 với diện tích 750ha. Dự án được đầu tư xây dựng bởi Công ty TNHH VSIP Nghệ An thuộc tập đoàn VSIP. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 55 dự án các nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn hơn 2.063 tỷ USD, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 1,976 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 97%.

Hiện Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 681,1ha/750ha (Trong đó: Khu Công nghiệp 360,94ha và Khu Đô thị và Dịch vụ 320,16ha). Giữ nguyên theo hiện trạng không thực hiện bồi thường GPMB 61,51ha/750ha (bao gồm: Khu dân cư hiện hữu, trường học, giếng làng, sân bóng, nhà văn hóa, nghĩa trang; thêm 0,75ha bao gồm 0,34ha sân bóng xã Hưng Tây và 0,41ha nghĩa trang thuộc Khu đô thị giai đoạn 4 tại TP. Vinh). Chưa hoàn thành bồi thường GPMB 7,39ha/750ha (Hưng Nguyên là 7,06ha và TP. Vinh là 0,33ha). Trong đó, đất nông nghiệp là 3,74ha và đất nghĩa trang là 3,65ha.

Tổng vốn đầu tư Khu công nghiệp VSIP 1 đến nay là hơn 2,34 tỷ USD, trong đó có 55 dự án đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 49.145,6 tỷ đồng, tương đương hơn 2,06 tỷ USD (34/55 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 46.872 tỷ đồng, tương đương hơn 1,97 tỷ USD).

Tại buổi làm việc của UBND tỉnh Nghệ An với các sở ngành và các địa phương liên quan để nghe tình hình thực hiện một số dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 17/12, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã đề nghị huyện Hưng Nguyên, TP. Vinh hoàn thành công tác bồi thường GPMB; thực hiện di dời các tuyến đường dây 220KV, 110KV và 35KV đi qua khu công nghiệp; chỉnh trang đô thị tuyến đường 72m đoạn từ ngã 5 Quán Bàu, TP. Vinh đến cầu Kẻ Gai.

Về tình hình triển khai đề xuất địa điểm thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã có tờ trình trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương chấp thuận địa điểm để thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại Khu Công nghiệp số 8 với quy mô 220 ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây; đồng thời rà soát cập nhật khu vực trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên và các quy hoạch khác đảm bảo đồng bộ thống nhất. Hiện UBND huyện Hưng Nguyên đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8.

Một góc khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Duy Nguyễn

Tập trung giải phóng mặt bằng

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thời gian qua, các ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn tại Khu công nghiệp VSIP 1 nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, đối với phần diện tích còn lại chưa GPMB, đây là những phần diện tích khó thực hiện, các địa phương cần phải tích cực tập trung thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan phải tập trung vào công tác GPMB khu Đô thị và Dịch vụ của VSIP. Trong đó, huyện Hưng Nguyên triển khai kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng, phê duyệt phương án bồi thường các mộ phần trên diện tích nghĩa trang rộng 1,7ha; khảo sát vị trí mới để di dời khu vực nghĩa trang có diện tích 1,95ha. Đối với TP. Vinh, tập trung thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng hoàn thành dự án nghĩa trang mới. Cả hai địa phương phải hoàn thành các phần việc trước ngày 31/5/2025.

Đối với diện tích đất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Hưng Nguyên tăng cường vận động, thuyết phục người dân đồng thuận thực hiện di dời; phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/2/2025. UBND TP. Vinh hoàn thành hồ sơ bồi thường GPMB diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành trước ngày 28/2/2025.

Liên đến 0,15 ha đất mồ mả, năng lượng (cột điện) và di dời các tuyến đường dây 220KV, 110KV và 35KV, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh hoàn thành di dời 0,15ha mồ mả trước ngày 31/12/2024 và đẩy nhanh tiến độ di dời các tuyến đường dây 220kV, 110kV và 35kV thuộc giai đoạn 4 & 5 Khu Đô thị và Dịch vụ, hoàn thành trước tháng 4/2025. Các Sở, ngành liên quan xem xét, xử lý các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền để hỗ trợ TP. Vinh thực hiện di dời các tuyến đường điện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao TP. Vinh từ nay đến trước Tết âm lịch thực hiện chỉnh trang đô thị tuyến đường 72m đoạn từ ngã 5 Quán Bàu, TP. Vinh đến cầu Kẻ Gai; xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải; đồng thời đề xuất đầu tư hoàn thiện toàn tuyến đường.

Về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn huyện Hưng Nguyên trong việc lập quy hoạch, đảm bảo tiến độ. Giao Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh các điều kiện thành lập khu công nghiệp theo quy định hiện hành, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2025.

Đối với nhà đầu tư VSIP, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung đầu tư, triển khai Khu Đô thị và Dịch vụ đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời bố trí kinh phí để xây dựng khu nghĩa trang tại khu quy hoạch 5A.

Trên cơ sở báo cáo của ngành điện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phương án đề xuất của các Sở, ngành, thực hiện chủ trương đầu tư tuyến đường dây Hưng Tây – Đô Lương. Công ty điện lực Nghệ An quan tâm đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các công ty trong khu công nghiệp.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm đầu mối đôn đốc, chủ trì thường xuyên theo dõi các ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Tác giả: Duy Nguyễn

Nguồn tin: nhadautu.vn