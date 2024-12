Trong tỉnh

Ngày 2/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm nhà đầu tư (đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND.ĐT ngày 08/4/2015, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, số 4884/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, số 150/QĐ-UBND ngày 01/12/2021, số 53/QĐ-UBND ngày 11/4/2023).