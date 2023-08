Nghệ An: Sách giáo khoa có đáp ứng được nhu cầu trước ngày tựu trường?

Bà Nguyễn Nữ Lan Oanh – Quyền Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập giả hoặc bị in lậu có thể bị sai lệch thông tin, nội dung, chất lượng; không thể kích hoạt mã để sử dụng nguồn tài nguyên hỗ trợ của nhà xuất bản Bộ giáo dục, có thể ảnh hưởng nguy hại đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Vì vậy, các bậc phụ huynh và học sinh không nên mua sách giáo khoa nói riêng và sách giáo dục nói chung từ những nguồn trôi nổi mà mua từ những hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản và các công ty phát hành sách ở địa phương, để tránh mua phải sách giả, kém chất lượng. Theo lực lượng Quản lý thị trường nghệ An, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn Nghệ An đơn vị tăng cường kiểm ra, kiếm soát thị trường sách giáo khoa nhưng không phát hiện vụ việc sai pham nào.