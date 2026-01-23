Nghệ An: Ra mắt mô hình "An ninh vững vàng - bản làng bình yên" tại xã Nậm Cắn

Nậm Cắn là một xã biên giới của tỉnh Nghệ An, được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Phà Đánh và xã Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn cũ.

Xã có diện tích tự nhiên hơn 147 km2 với 8.694 người dân cùng nền văn hóa đa dạng của các dân tộc Thái, Mông thể hiện qua hệ thống kiến trúc nhà sàn, lễ hội truyền thống và ẩm thực đặc sắc.

"An ninh vững vàng - Bản làng bình yên".

Xã Nậm Cắn có 3 bản: Huồi Pốc, Tiền Tiêu, Trường Sơn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống với 707 hộ, 3.571 khẩu (trong đó có 288 hộ nghèo, 208 hộ cận nghèo).

Trong đó, 2 bản Tiền Tiêu, Huồi Pốc có vị trí địa lý tiếp giáp với các cụm bản của nước bạn Lào, gần 18km đường biên giới Việt - Lào, có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng quốc lộ 7A đi qua.

Những phần quà ý nghĩa đến với bà con xã Nậm Cắn.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Cắn tích cực, chủ động phối hợp Công an tỉnh xây dựng, triển khai mô hình “An ninh vững vàng - bản làng bình yên” trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Mô hình không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị bà con Nhân dân xã Nậm Cắn luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và mô hình “An ninh vững vàng - bản làng bình yên”.

Cụ thể là, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chủ động phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, tội phạm và tệ nạn ma túy, mua bán người…

Qua đó xây dựng mô hình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của bà con Nhân dân bản làng nơi biên cương Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng 1 sân bóng chuyền cho bà con xã Huồi Pốc, 3 bộ máy vi tính cho 03 bản Huồi Pốc, Tiền Tiêu, Trường Sơn và hàng trăm lá cờ Tổ quốc tặng bà con ở đây.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn