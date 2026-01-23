Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An giải cứu cô gái 16 tuổi bị "b.ắt c.óc online" khi đang đi tàu hỏa

Trước đó, 00 giờ 30 phút sáng 17/01/2026, Công an phường Vinh Hưng nhận được tin báo từ một người dân ở Hà Nội cho biết nghi con gái L.T.A. (sinh năm 2010) bị bắt cóc online khi đang trên đường di chuyển vào TP Hồ Chí Minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng xác định em A. đang trên tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam. Với sự giúp đỡ từ đơn vị Ga Vinh, chỉ trong khoảng một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường xác định vị trí em A. trên một toa tàu.

Công an phường Vinh Hưng tìm, giải cứu em A. ở ga Vinh

Thời điểm phát hiện, em A. đang trong trạng thái lo lắng. A. cho biết đang theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo đi tàu vào TP Hồ Chí Minh. Em A. được đưa về trụ sở Công an phường Vinh Hưng an toàn và người thân đã vào đón về.

Công an phường Vinh Hưng lên tàu hoả tìm, giải cứu an toàn em A.

Cơ quan Công an cảnh báo, đây là thủ đoạn “bắt cóc online”. Các đối tượng tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành “con tin” trong không gian mạng. Từ đó, nạn nhân dễ dàng bị ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến các địa bàn nguy hiểm như Campuchia.

Cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch” và không làm việc qua “video call”. Công dân không tin, không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân.

Gia đình em A. viết thư cảm ơn Công an phường Vinh Hưng

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, người dân hãy dừng lại và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113. Phụ huynh cần thường xuyên theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện bất thường.

Tác giả: Phạm Thủy - Bùi Thiêm

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn