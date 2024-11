Nghệ An: Quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sắc đến từ các tỉnh

Your browser does not support the video tag.

Video không gian hàng chục gian hàng triển lãm các sản phẩm đặc trưng, đặc sắc, OCOP các tỉnh, thành tại TP Vinh (Nghệ An).

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đặc săc của nhân loại, trên tuyến phố đi bộ TP Vinh diễn tra triển lãm, quảng bá sản phẩm hàng chục gian hàng với hàng trăm sản phẩm địa phương đến từ Bắc, Trung, Nam.

Các sản phẩm đặc trưng đến từ cá tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang...đến Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu...

Thông qua triển lãm, quảng bá hơn nữa sản phẩm vùng miền tới tay người tiêu dùng. Tạo động lực kích cầu cho các sản phẩm hàng Việt hết sức đặc sắc, chất lượng.

Ngoài quảng bá, còn thể hiện những sản phẩm du lịch đắc sắc, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Những gian hàng đậm chất văn hóa xưa để lại những ấn tượng lớn với người dân, người tiêu dùng.

Mỗi gian hàng từ các tỉnh, thành quy tụ về đây đều có nhiều sản phẩm OCOP, đặc sắc của các tỉnh thành.

Ngoài trưng bày các sản phẩm, không gian nơi đây còn hiện hữu những nét văn hóa đặc sắc của vùng miền, tỉnh, thành.

Đó là những sản phẩm hội tụ gần như đầy đủ văn hóa, con người, ẩm thực vùng miền vô cùng đặc sắc, nổi bật.

Đây là dịp để các tỉnh, thành trong cả nước tạo thêm những kênh kết nối đầu ra, tạo thêm thị trường cho các sản phẩm địa phương.

