Ngày 24/11, theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Đức vừa ban hành các Quyết định số 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097/QĐ-CT, ngày 21/11/2024 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC do nợ thuế.

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế. Ảnh minh họa

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (địa chỉ: Số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0300582655) bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 7 ngân hàng để thi hành Thông báo số 20765/TB-CTNAN ngày 08/11/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Nguyên nhân do doanh nghiệp này nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu khác đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế hơn 11,6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC để nộp vào tài khoản 7111 – tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở tại Vietinbank Nghệ An.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC nghiêm chỉnh thực hiện quyết định cưỡng chế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2024 đến ngày 20/11/2024.

Được biết, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC hoạt động từ năm 1998; có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tác giả: Vân An

Nguồn tin: congthuong.vn