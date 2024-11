Khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non bản Xốp Dương tại xã biên giới ở Nghệ An

Điểm trường mầm non bản Xốp Dương có hơn 10 cháu học sinh, đây là con em đồng bào dân tộc Thái. Nơi đây cách trung tâm xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An) hơn 15km đường đất, quanh co, trơn trượt và là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn của Trường Mầm Non Mỹ Lý 2.

Khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng điểm trường mầm non bản Xốp Dương (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)

Những năm trước đây, cô và trò của điểm trường phải học tập và sinh hoạt trong lớp học cũ bằng gỗ, phòng học thiếu thốn, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và chưa có bếp ăn bán trú. Điểm trường được xây dựng mới gồm có 1 phòng học, 1 phòng công vụ giáo viên và nhà bếp bán trú nhằm giúp các cháu học sinh và giáo viên điểm trường này có lớp học kiên cố, an toàn.

Đây là công trình ý nghĩa, thiết thực giúp ngành giáo dục huyện vùng cao Kỳ Sơn và nhà trường tháo gỡ khó khăn và tiếp thêm động lực tinh thần, cổ vũ động viên cho cô trò vùng biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong năm học năm học 2024-2025.

Tác giả: Nhật Nguyệt

Nguồn tin: thoidai.com.vn