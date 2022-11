Nghệ An: Phê chuẩn khởi tố cán bộ Ban quản lý dự án

Tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Văn Tài (SN 1987, trú tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương), là cán bộ hợp đồng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 355 BLHS.

Kết quả xác minh ban đầu xác định được: Năm 2019, Phạm Văn Tài đã mượn CMND của anh Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1993, hiện là nhân viên phòng khám bác sỹ Thùy tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để tự làm thủ tục thành lập Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đô; MST 2902018915; có địa chỉ tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (Công ty Thành Đô). Mọi hoạt động của Công ty Thành Đô đều do Phạm Văn Tài trực tiếp quản lý, điều hành.

Năm 2020, Tài xin nhận thầu thi công gói thầu xây lắp đối với 2 công trình gồm: Công trình tu sửa, nâng cấp kênh mương thủy lợi bản Chon-Naka, xã Nga My, huyện Tương Dương và Công trình xây dựng đường giao thông vào khu sản xuất khe Xốm, bản Chà Hìa, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Trong quá trình thi công 2 công trình này, có hạng mục công trình Tài không triển khai thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; sử dụng toàn bộ 100% giá trị dự toán để làm giá trị quyết toán dẫn đến việc có sự chênh lệch khối lượng thực tế và nghiệm thu…chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

