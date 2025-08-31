Nghệ An: Phát hiện vết nứt dài 100m trên sườn núi

Chiều 31/8, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết địa điểm phát hiện vết nứt thuộc bản Long Quang.

Một vết nứt trên núi dài 100m, sâu khoảng 60cm xuất hiện tại bản Long Quang, xã Tiền Phong (Nghệ An) sau đợt mưa lớn.

Cụ thể, qua thông tin của người dân và kiểm tra thực địa cho thấy, vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu khoảng 60cm, nằm trên sườn đồi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dưới chân đồi hiện có hai hộ dân và một xưởng mộc với 28 người sinh sống, làm việc.

Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền xã đã chỉ đạo khoanh vùng khu vực nứt, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, đồng thời chuẩn bị di dời tạm thời các hộ dân có nguy cơ cao.

Bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong có mặt tại khu vực núi bị nứt để chỉ đạo ứng phó.

"Chính quyền xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng", bà Nguyệt thông tin.

Trước đó, vào tháng 7/2025 xã Tiền Phong từng xảy ra nhiều điểm sạt lở đất tại các bản Long Thắng, Long Tiến, buộc 29 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Cũng theo bà Nguyệt, hiện chính quyền xã đang rà soát, lập danh sách các hộ dân sinh sống dưới chân đồi, ven khe suối dễ xảy ra sạt lở hoặc ngập lũ để báo cáo UBND tỉnh, đề xuất đưa vào diện di dời khẩn cấp.

Phía dưới chân núi có 2 hộ dân và một xưởng gỗ với khoảng 28 người đang sinh sống.

Vết nứt mới xuất hiện tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn cao tại các xã miền núi Nghệ An, nhất là trong mùa mưa bão, đòi hỏi chính quyền và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai.

