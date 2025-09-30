Qua kiểm tra, trên tuyến Quốc lộ 7, nhiều đoạn bị sạt lở, bùn đất tràn xuống đường, cây cối gãy đổ chắn ngang khiến xe cộ không thể lưu thông. Để sớm khôi phục giao thông, đơn vị quản lý tuyến đường đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương tổ chức lực lượng xử lý các cây lớn đổ dọc đường, cắm các biển cảnh báo đồng thời huy động tối đa nhân lực và phương tiện để san ủi, thông tuyến tạm thời.

Lực lượng Dân quân xã Tương Dương xử lý các cây lớn đổ dọc đường để thông tuyến Quốc lộ 7

Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 tại các xã miền Tây tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã huy động lực lượng cùng tham gia công tác phòng, chống mưa lớn do hoàn lưu bão. Các lực lượng khẩn trương giúp dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khơi thông các tuyến đường bảo đảm giao thông thông suốt; đồng thời tổ chức lực lượng trực 100%, sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn