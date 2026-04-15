Nghệ An: Nữ sinh t.ử v.o.ng trong phòng trọ với nhiều vết đ.â.m

Trưa 15/4, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ khu nhà trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh).

Khi mở cửa, họ thấy chị Thúy, 22 tuổi, và một nam thanh niên cùng quê Thanh Hóa nằm gục trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Chị Thúy tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên người. Nam thanh niên bị thương sâu ở cổ, nghi do vật sắc nhọn gây ra, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xe cấp cứu tới hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Hùng Lê

Theo nhà chức trách, chị Thúy là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Vinh. Trưa cùng ngày, nam thanh niên đến phòng trọ thăm nữ sinh.

Công an phường Trường Vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net