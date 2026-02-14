Nữ nghi phạm 16 tuổi dùng kéo giết người tại phòng trọ

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh và VKSND tỉnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ giết người là T.H.N.( 17 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Nghi phạm được xác định Nguyễn Thị Như Ý (16 tuổi; ngụ xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ giết người

Qua làm việc ban đầu, Ý khai nhận khoảng 2 giờ ngày 13-2, tại phòng số 8 của một nhà trọ ở xã Tân Hưng (Tây Ninh), N. và Ý cự cãi lớn tiếng với nhau.

Gần một giờ sau, 2 bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế, Ý lấy cây kéo đâm trúng vùng cổ và ngực của N.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng đã tử vong.

Ý đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động