Nghệ An nỗ lực khôi phục cấp điện cho các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ lớn

Trong tỉnh

Tính đến 18h ngày 3/8/2025, PC Nghệ An đã khôi phục cấp điện cho 906 trạm biến áp; Cấp điện trở lại cho 102.938 khách hàng. Hiện còn 23 trạm biến áp đang bị ngập nước, chưa thể tiếp cận để kiểm tra và đóng điện do điều kiện an toàn chưa đảm bảo, tương ứng với khoảng 1.860 khách hàng chưa có điện trở lại.