Sập bẫy "nhân viên điện lực" giả mạo, người phụ nữ mất 500 triệu đồng trong tài khoản

Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội thông tin: Thời điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, các đối tượng đã giả danh nhân viên điện lực gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây không phải thủ đoạn mới, tuy nhiên, nhiều người do thiếu cảnh giác vẫn bị sập bẫy các đối tượng.

Mới đây, vào ngày 12/7, Công an phường Thanh Liệt, TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của bà H. - một nạn nhân bị mất hơn 500 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của đối tượng giả danh nhân viên điện lực. Bà H cho biết: đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực Hà Nội và hướng dẫn bà thực hiện hợp đồng điện tử. Sau đó bà nhận được mã QR code do đối tượng gửi, khi bà H quét mã, tài khoản của bà H bị trừ hơn 500 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang gia tăng thời gian gần đây. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân quét mã QR code hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điện lực hoặc các dịch vụ liên quan, người dân có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo số 19006769 hoặc truy cập trang web của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (https://cskh.npc.com.vn).

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn