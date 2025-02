Nghệ An: Những hình ảnh ấn tượng lễ giao nhận quân năm 2025

Your browser does not support the video tag.

Video lễ giao nhận quân tại tỉnh Nghệ An năm 2025.

Sáng 14/2, tại tỉnh Nghệ An các địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025.

Từ sáng sớm, các đơn vị, địa phương đã tổ chức lễ giao nhận quân với trong không khí phấn khởi, long trọng.

Chất lượng tân binh năm nay được đánh giá cao hơn so với những năm trước. 80% tân binh có sức khỏe loại 1 và 2, 20% sức khỏe loại 3.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các tân binh nhập ngũ tại TP Vinh.

Tổ quốc gọi tên mình

Cũng như hàng nghìn tân binh khác, tân binh Nguyễn Văn Thế (Nam Đàn, Nghệ An) vui mừng khi chính thức trở thành chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng hoa, bắt tay chúc mừng và gửi gắm tới các tân binh ở huyện Nam Đàn sự tin yêu, mong mỏi các đồng chí nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phút chia tay bịn rịn của tân binh với người thân.

Con lên đường làm nhiệm vụ, khoác lên mình ba lô, màu áo chiến sĩ, cha mẹ an tâm, tự hào và mong con rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đơn vị giao

Tân binh được giao nhận quân tại buổi lễ, sau đó được đón lên xe về đơn vị

Người dân, người thân, chính quyền địa phương luôn là hậu phương vững chắc để các tân binh an tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, rèn luyện, học tập và cống hiến hết mình trong khoảng thời gian công tác.

Người dân, người thân các tân binh ở thị xã Hoàng Mai tiễn các tân binh lên xe về đơn vị trong sự bịn rịn xen lẫn tự hào.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn