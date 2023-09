Nghệ An: Nhiều giáo viên hợp đồng sẽ được vào biên chế

Mới đây, ông Trần Xuân Tĩnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Thành cho biết: “Đợt này, toàn huyện có 372 giáo viên hợp đồng được vào biên chế, trong đó có nhiều giáo viên hợp đồng trên dưới 20 năm. Sau thời gian dài nỗ lực phấn đấu, họ đã xứng đáng được nhận quyết định tuyển dụng vào biên chế. Đây là niềm vui không chỉ riêng cá nhân các giáo viên mà chúng tôi cũng mừng thay cho họ”.

Báo cáo của Sở Nội vụ, từ ngày 11/7/2023 đến 30/8/2023, ngành Giáo dục cấp huyện đã tuyển dụng được 1.540 người vào biên chế. Còn trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến ngày 11/7/2023, con số này là 812 người. Ngày 30/8/2023 chính là thời hạn mà UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, yêu cầu các huyện, thành, thị phải hoàn thành việc tuyển dụng. Tuy nhiên, sau thời hạn này, vẫn còn 4 địa phương đang tiến hành quy trình tuyển dụng với 383 chỉ tiêu.

Nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tuyển dụng giáo viên biên chế đáp ứng nhu cầu dạy và học tại địa phương, góp phần ổn định đời sống cho cán bộ giáo viên. Ảnh minh họa



Đối với giáo viên mầm non hợp đồng diện 06 và 09, việc tuyển dụng đã hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn 29 trường hợp chưa được vào biên chế do cá nhân mới có trình độ trung cấp sư phạm mầm non.

Trong 2 tháng qua, ngoài huyện Yên Thành tuyển dụng số lượng lớn giáo viên hợp đồng, huyện Quỳnh Lưu tuyển dụng được 278 người; Đô Lương 174 người; Nghi Lộc 152 người; Anh Sơn 104 người; Thanh Chương 101 người;…

Đến nay ngành Giáo dục Nghệ An đã tuyển dụng được 2.352 viên chức, đang làm quy trình tuyển dụng 383 chỉ tiêu, còn 29 chỉ tiêu cho giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09 chờ bổ sung bằng cấp và 56 chỉ tiêu không đủ hồ sơ dự tuyển.

Tác giả: Anh Chuyên

Nguồn tin: xahoi.congly.vn