Đem 80.000 USD nhập cảnh trái phép từ Campuchia, bị biên phòng bắt ngay cửa khẩu Mộc Bài

Thanh cùng cặp chứa tiền lúc nhập cảnh trái phép bị phát hiện - Ảnh: T.K.

Ngày 12-8, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết đang tạm giữ Quách Văn Thanh (38 tuổi, ngụ phường Tô Châu, An Giang) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 11-8, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn 3 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cùng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và lực lượng công an địa phương, công an xuất nhập cảnh tuần tra thì phát hiện Thanh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Vị trí nơi Thanh nhập cảnh trái phép thuộc khu vực mốc 170/4, ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh, trong phạm vi do tổ công tác chốt cảnh giới Tà Peng theo dõi.

Kiểm tra túi màu đen Thanh mang trước bụng, lực lượng chức năng phát hiện có 8 cọc tiền USD, mỗi cọc tiền gồm 100 tờ mệnh giá mỗi tờ 100 USD. Tổng cộng là 80.000 USD.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: tuoitre.vn