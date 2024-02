Nghệ An: Nhiều điểm du Xuân hấp dẫn nhân dân và du khách

Your browser does not support the video tag.

Video nhiều điểm vui chơi, khu di tích tại Nghệ An trang trí đẹp để đón du khách tham quan, du xuân.

Để chuẩn bị cho đêm nghệ thuật chào năm mới cũng như các hoạt động văn hóa chào Xuân Giáp Thìn 2024, TP Vinh đã chỉnh trang, trang trí nhiều tuyến đường với gam màu chủ đạo tươi mới. Đáng chú ý nhất là khu vực trung tâm thành phố, vườn hoa nghệ thuật, các điểm công cộng, khu vui chơi giải trí, công viên...

Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, cạnh Quảng trường Hồ Chí Minh dường như là điểm nhấn với khu vườn hoa nghệ thuật, linh vật rồng năm Giáp Thìn và các công trình kiến trúc với quang cảnh Tết quê hương, Tết xưa hết sức độc đáo.

TP Vinh được bài trí nhiều khung cảnh đẹp đẽ, tươi mới giữa ngày Xuân bình dị, bình an.

Khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phố đi bộ sẽ diễn ra đêm nghệ thuật chào năm mới và màn bắn pháo hoa đặc sắc vào tối 9/2 (tức đêm giao thừa 30 Tết âm lịch). Nơi đây trở thành điểm tham quan, vãn cảnh đầu xuân lý tưởng của Nhân dân, du khách khi được ngắm linh vật năm mới mạnh mẽ, một vườn hoa có hàng trăm loài hoa được xếp tầng lớp, hình thù nhiều kiểu rất đẹp.

Chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào rực rỡ, không khí xuân về ấm áp, năm mới an lành....

Vườn hoa nghệ thuật sẽ là điểm đến đầy hứng khởi và đáng nhớ của Nhân dân, du khách xa gần với những kiến trúc chủ đề Tết, xuân quê hương toàn bằng các loài hoa. Không cảnh đẹp, đa màu sắc và hết sức bình yên giữa TP Vinh sôi động.

Từ TP Vinh, người dân, du khách có thể di chuyền hướng ra cầu Bến Thủy 2, tham quan, chiêm bãi, dâng hương ở đền ông Hoàng Mười. Di tích này hiện đã được Ban quản lý trang trí hết sức đẹp mắt với nhiều cảnh Tết.

Ngay từ thời điểm này, đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) đã đón những đoàn khách đến chiêm bái, dâng hương, tham quan cảnh đền.

Hàng năm cứ dịp đầu Xuân mới, Nhân dân địa phương, du khách các tỉnh, thành xa đều về với đền ông Hoàng Mười. Đây là một trong những khu di tích văn hóa tâm linh đón lượng khách lớn.

Phó Ban quản lý đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) Nguyễn Kim Khánh thông tin, đền ông Hoàng Mười trở thành điếm đến không thể bỏ qua vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới của Nhân dân. Nơi đây luôn đón lượng khách trong năm lớn và đặc biệt là dịp đầu Xuân. Để phục vụ tốt nhất cho Nhân dân, Ban quản lý đã chỉnh trang, soạn sửa, tạo thêm không gian Tết...nhằm tạo không khí đầu Xuân vui tươi, ấm áp.

Cũng như đền ông Hoàng Mười, đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, phường Bến Thủy, TP Vinh cũng được Ban quản lý chỉnh trang theo không gian Tết.

Đền Vua Quang Trung là di tích lịch sử văn hóa tâm linh trọng điểm tại TP Vinh, nơi đây luôn đón lượng lớn du khách trong, ngoại tỉnh, khách nước ngoài đến tham quan, chiêm bãi. Đặc biệt đầu Xuân mới nơi đây luôn đón lượng khách thập phương lớn.

Phó Ban quản lý thường trực đền Vua Quang Trung Nguyễn Văn Xuân chia sẻ, du Xuân đầu năm mới, nhiều gia đình lựa chọn các điểm tham quan, khu di tích, khu văn hóa tâm linh...trong đó có đền thờ Vua Quang Trung, do đó Ban quản lý đã chủ động chỉnh trang, dựng thêm các cảnh vật, không gian Tết, văn hóa Tết để phục vụ thêm nhu cầu của Nhân dân xa, gần...

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn