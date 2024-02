Ấm lòng hình ảnh Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, số lượng người dân đi xe gắn máy từ các tỉnh, thành khắp cả nước trở về quê sum họp cùng gia đình ngày càng đông. Nhiều gia đình chở theo con nhỏ cùng đồ đạc cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo đó, để đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận lợi, cùng với việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An và công an các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên những tuyến đường trọng điểm.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng quà Tết tới người tham gia giao thông

Khi đến địa phận tỉnh Nghệ An, sau khi được phổ biến, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nhiều người tham gia giao thông đã rất bất ngờ khi nhận được những phần quà ý nghĩa từ các cán bộ chiến sỹ CSGT. Nhiều phần quà thiết thực gồm: Nước suối, sữa, bánh, tiền xăng xe… Việc làm nhân văn, ý nghĩa này đã trở thành thông lệ hằng năm, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh những chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Năm 2024 là năm thứ 3 Trạm CSGT Diễn Châu - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng quà Tết tới người tham gia giao thông. Chỉ riêng trong ngày 06/2 (ngày 27 tháng Chạp), các tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đã trao gần 50 suất quà Tết tặng người đi đường, phần lớn là những người lao động đi làm ăn xa trở về quê. Toàn bộ kinh phí đều do cán bộ, chiến sĩ của trạm tự nguyện đóng góp.

Được biết, tại Đội CSGT đường bộ số 1, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, hoạt động trao quà cho người lao động đi làm ăn xa về quê ăn Tết cũng được đơn vị duy trì hàng năm. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân với mong muốn góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm cúng hơn với họ. Ngoài các đơn vị kể trên, hoạt động ý nghĩa, nhân văn này cũng được nhiều công an địa phương triển khai rộng rãi.

Những “điểm dừng chân nghĩa tình” với rất nhiều những phần quà tuy nhỏ không chỉ gửi gắm thông điệp “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” mà còn góp phần gắn kết tình cảm gắn bó giữa nhân dân và lực lượng công an; để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An tận tụy, nhân văn, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn