Nghệ An: Nhiều chung cư quy định thời gian và địa điểm sạc xe điện

Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3031/CAT-PV01 chỉ đạo các giải pháp cấp bách tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó yêu cầu Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ. Công an tỉnh Nghệ An cũng tuyên truyền cho bà con cư dân về công tác PCCC.