Nghệ An: Nhặt được 100 triệu đồng, nam thanh niên trả lại người đánh rơi

Chiều 25-3, tại trụ sở Công an xã Diễn Châu, chị Đ.T.D. đã nhận lại 100 triệu đồng và viết thư cảm ơn đến anh Trần Văn Dương

Thông tin ban đầu, vào chiều 24-3, trong khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn khối 3, xã Diễn Châu), anh Trần Văn Dương đã nhặt được một cọc tiền trị giá 100 triệu đồng. Sau đó, anh Dương đã mang số tiền này đến trình báo và bàn giao cho Công an xã Diễn Châu để tìm người đánh rơi trao trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Diễn Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, liên hệ và nhanh chóng xác định được chủ sở hữu số tài sản này là của chị Đ.T.D. (sinh năm 1971, trú xóm Trung Yên, xã Diễn Châu).

Vào chiều 25-3, tại trụ sở Công an xã Diễn Châu, chị Đ.T.D. nhận lại toàn bộ số tài sản trên. Chị Đ.T.D. viết thư bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Dương và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diễn Châu đã kịp thời hỗ trợ.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn