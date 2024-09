Nghệ An ngập lụt cục bộ nhiều nơi, xuất hiện sạt lở trên Quốc lộ 46

Một lãnh đạo của huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, mưa to trên diện rộng đang gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Lực lượng chức năng đang thực hiện nghiêm túc công điện của UBND huyện về ứng phó với tình hình mưa lũ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt khẩn trương kê cao, di dời tài sản, sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn, và di chuyển các hộ gia đình ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Theo ghi nhận, tại Rú Nguộc trên Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Thanh Chương đã xảy ra sạt lở đất, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng để ảnh hưởng đến giao thông. Tính đến 16h cùng ngày, mưa đã giảm đáng kể và nước ở các điểm ngập cục bộ cũng đã rút nhanh.

Mưa lớn gây sạt lở tại Rú Nguộc trên Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Thanh Chương

Trong sáng 20/9, nhiều điểm ngập nước nghiêm trọng đã được ghi nhận. Tại xã Thanh Đức, cầu tràn qua sông Giăng bị ngập sâu, buộc chính quyền phải cấm người và phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết xã đã triển khai lực lượng quân sự túc trực tại cầu và khuyến cáo người dân không di chuyển qua cầu trong thời điểm này.

Tại xã Thanh Mỹ, một số tuyến đường thấp trũng đã bị ngập cục bộ, đặc biệt là ở các khu vực Khe Trổ, Khe Mọ, Khe Gió và Khe Lau. Dòng chảy mạnh có thể gây ra tai nạn cho người và phương tiện.

Xã Ngọc Lâm cũng bị ảnh hưởng nặng nề với nước ở các khe, suối dâng cao, nhiều cầu tràn bị ngập. Chính quyền xã đã tổ chức họp khẩn và thành lập các tổ công tác phối hợp với lực lượng ứng trực để chốt chặn tại các cầu tràn có nguy cơ ngập. Họ cũng tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh để cảnh báo người dân không nên chủ quan và tránh các hoạt động nguy hiểm gần khe suối trong thời tiết mưa lớn.

Ngập lụt gây cản trở giao thông tại huyện Thanh Chương



Cùng ngày, tại Km17+400 trên Quốc lộ 48, thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, xảy ra ngập úng khoảng 200m do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4. Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để phân luồng và hướng dẫn người dân đi lại an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Tại huyện Tân Kỳ, đoạn đường từ khối 1, thị trấn huyện Tân Kỳ hướng về Đô Lương cũng xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ùn tắc giao thông.

Một lãnh đạo huyện Tân Kỳ cho biết, mặc dù có một số điểm ngập nhưng tình hình chưa nghiêm trọng, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với khả năng mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

