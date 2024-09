Nghệ An: Quốc lộ 7A ách tắc vì cây trên núi đổ xuống lòng đường

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) Lô Văn Thao cho biết, trên tuyến Quốc lộ 7A (QL 7A) đoạn qua eo Vực Bồng thuộc địa phận xã Bồng Khê xảy ra vụ cây gãy đổ chắn ngang đường, gây ách tắc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, có hai người tham gia giao thông qua đoạn đường này thì gặp sự cố, rất may cả hai sau đó đều an toàn.

Khu vực xảy ra sự việc trên tuyến QL7A đoạn qua xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

Người dân địa phương cho biết, cây bám trên vách núi đá đoạn eo Vực Bồng bất ngờ đổ xuống, cây khá to. Lúc xảy ra sự việc có nhiều người lưu thông trên tuyến, rất may chỉ có hai người bị nhành cây gãy rơi trúng nhưng bị thương nhẹ.

QL 7A đoạn qua Eo Vực Bồng, xã Bồng Khê huyện Con Cuông là đoạn đường tầm gần 1km, lâu nay luôn được xem là một địa điểm khá thú vị và rất đẹp với hình dáng đường ôm quanh núi đá, cây cối mọc trên núi đá xanh tốt quanh năm, tạo thành như một mê cung.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Con Cuông đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cắt tỉa, di dời cây để bảo đảm giao thông thông suốt.

