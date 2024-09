Nghệ An: Xã miền núi bị chia cắt do lũ, sạt lở di dời dân

Your browser does not support the video tag.

Di dời nhà dân khu vực sạt lở ở xã Châu Khê

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trịnh Văn Nhã, đến cuối giờ sáng nay thì tuyến đường cuối cùng lưu thông vào xã Ngọc Lâm nước cũng dâng cao, gần như chia cắt. Học sinh các cấp ở xã Ngọc Lâm đã được thông báo nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Các tuyến đường vào xã Ngọc Lâm có nhiều cầu tràn, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ khe suối dâng cao, dòng chảy qua các cầu tràn lớn, nên phải dừng việc lưu thông.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm Lữ Văn Đương thông tin, đến trưa nay thì xã Ngọc Lâm đã bị chia cắt với các địa phương khác, bị cô lập hoàn toàn. Xã Ngọc Lâm có gần 6.000 nhân khầu, hiện có 3 hộ ở khu vực ngập lũ đã được di dời tới nơi an toàn.

Cấm đường ở xã Ngọc Lâm, gần 6.000 nhân khẩu bị cô lập.

Tại địa bàn huyện này hiện tại có cầu treo Sông Giăng nay đã xuống cấp, rất bếp bênh trong mùa mưa lũ. Cây cầu nằm trên trục quốc lộ 46C nối hai xã Thanh Liên và Thanh Thinh. Trước việc cầu yếu, các đơn vị quản lý đã cho người túc trực, hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu.

Tại huyện Con Cuông, sáng nay lực lượng Đồn Biên phòng Châu Khê phối hợp hợp với chính quyền địa phương di dời nhà ông Hoàng Văn Sơn và Kha Văn Cảnh ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê do nguy cơ sạt lở đất hiện hữu. Trên tuyến quốc lộ 7A đoạn qua eo Vực Bồng xã Bồng Khê ngày 19/9 sạt lở cây từ vách núi đá gây ách tắc, hiện nay nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu.

Cầu treo Sông Giăng nguy cơ mất an toàn do xuống cấp.

“Địa phương đang yêu cầu di dời 2 hộ dân xóm Thanh Nam, còn xóm Thanh Đào tiếp tục mưa thì yêu cầu dời 3 hộ. Công tác phòng chống mưa lớn, lũ đang được nêu cao.”, Chủ tịch xã Bồng Khê Phan Trọng Trung cho biết.

Cũng tại huyện Con Cuông, tuyến đường từ bản Chôm Lôm đi bản Yên Hòa, xã Lạng Khê, Con Cuông, bị sạt lở nặng. Nhiều tảng đá khổng lồ từ trên lèn rơi xuống chắn ngang đường làm giao thông đi lại gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cho người đi đường.

Trước sự việc trên, UBND xã Lạng Khê đã thông báo cho người dân trên địa bàn không lưu thông trên tuyến đường này đồng thời bố trí lực lượng canh gác, cấm người và phương tiện qua lại đề phòng rủi ro.

Đường vào bản ở xã Lạng Khê, huyện Con Cuông sạt lở ách tắc.

Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong Phan Trọng Dũng thông tin, hiện nay địa phương đã có khảo sát chi tiết các khu vực dân cư nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lũ và đã lên các phương án di dời khi cần thiết. Trong đó có các địa phương như thị trấn Kim Sơn, xã Thông Thụ, xã Cắm Muộn, xã Tri Lễ...đều nguy cơ và số dân phải di dời khá đông.

Theo ghi nhận, nhiều địa phương tại miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Hợp, Anh Sơn...lượng mưa những ngày qua rất lớn. Nguy cơ sạt lở, ngập lũ một số điểm trọng yếu hiện hữu. Các đơn vị đang rằn cường lực lượng, chủ động các phương án với phương châm 4 tại chỗ khi xảy ra lũ lụt.

