Nghệ An: Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra các vụ cháy

Theo thông tin từ UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, đám cháy bùng phát từ chiều cùng ngày và nhanh chóng lan rộng. Thời tiết nắng nóng, thực bì khô, địa hình phức tạp, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng đang chia thành nhiều tổ, phát quang, tạo đường băng cản lửa, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan rộng. Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp dập lửa trong đêm, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy lan.

Cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 21-6, trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh, xảy ra vụ cháy xe đầu kéo chở nhiều xe máy.

Khoảng 14 giờ 40 phút, xe đầu kéo BKS 37H-110.XX do anh L.Q.H (sinh năm 1982) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) thì phần rơ moóc phía sau bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy trên cầu Bến Thủy 2.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song 2 sàn chở xe máy trên rơ rơ moóc bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn