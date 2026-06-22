Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trong đêm ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải đang vận chuyển hàng hóa từ huyện Anh Sơn (cũ) về huyện Diễn Châu (cũ). Khi di chuyển đến khu vực thị trấn Đô Lương (cũ), nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tài xế cho xe dừng bên đường để vào một quán cháo đêm. Tuy nhiên, ngay sau khi xe dừng bánh, khói đen cùng lửa bất ngờ bốc lên từ phía sau thùng xe rồi nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy xe tải.

Do trên xe chở các mặt hàng dễ cháy phục vụ một salon làm tóc tại Diễn Châu, ngọn lửa lan nhanh và bốc cao khoảng 6 mét, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân cùng hệ thống đường dây điện xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Phát hiện đám cháy, gần 50 người dân địa phương đã nhanh chóng hô hoán, sử dụng vòi nước sinh hoạt và huy động nhiều bình chữa cháy xách tay để hỗ trợ khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5 đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đám cháy xuất hiện, lực lượng chức năng đã triển khai đường vòi phun nước áp lực cao và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trên thùng xe.

Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV