Hai vợ chồng t.ử v.o.ng khi tham gia chữa cháy rừng

Chiều 20/6, xác nhận với phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo UBND xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh cho biết, vừa xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn, trong quá trình chữa cháy phát hiện 2 người đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, khu vực rừng Tây Xuân (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) xảy ra đám cháy. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức dập lửa.

Hiện trường nơi phát hiện các nạn nhân. Ảnh: Văn Hoàng

Trong quá trình này, người dân phát hiện hai người nằm bất động. Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L. (sinh năm 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (sinh năm 1972, cùng trú xã Kỳ Văn).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vợ chồng ông L. có thể đã tham gia chữa cháy rừng trước đó và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Kỳ Văn thông tin thêm, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn