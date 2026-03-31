Một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đuối nước khi cùng bạn đi tắm hồ

Vào khoảng 17h ngày 30/3, em L.V.L. 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường tiểu học và trung học cơ sở Gio Mỹ, trú tại thôn Phước Thị, xã Gio Linh cùng một nhóm bạn ra khu vực hồ Trạng Bìa, thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tắm. Trong lúc tắm, không may em L. bị đuối nước, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường phối hợp chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh và phụ huynh, cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước; trong mùa nắng nóng, các em nhỏ không nên rủ nhau tắm, chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối… khi không có người lớn giám sát.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV