Tìm thấy t.h.i t.h.ể nam sinh đ.u.ố.i nước trên sông Lam

Tối 30/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An xác nhận đã tìm thấy thi thể em N.N.M. (SN 2012) - nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra trên sông Lam trước đó một ngày.

Theo thông tin, vào khoảng 19h cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách khu vực gặp nạn chừng 15m. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, đưa thi thể lên bờ và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An nhận được tin báo về việc một nam sinh bị đuối nước tại khu vực Cảng Bến Thủy, trên sông Lam.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động cán bộ, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp triển khai công tác tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, em N.N.M., trú tại khối 5, phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh), cùng một nhóm bạn rủ nhau ra khu vực sông Lam để tắm, giải nhiệt.

Trong lúc vui chơi dưới nước, do bất cẩn và không làm chủ được tình huống, em không may bị dòng nước cuốn trôi, dẫn đến đuối nước.

Dù các bạn đi cùng đã hô hoán và tìm cách ứng cứu, nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp cứu nạn nhân.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn