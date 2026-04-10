Đá bóng xong xuống đầm tôm tắm, nam sinh 18 tuổi đuối nước tử vong

Chiều 10-4, thông tin từ UBND phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi đuối nước mất tích tại một đầm tôm trên địa bàn vào chiều 9-4.

Theo đó, thi thể nam sinh được tìm thấy vào khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, vị trí phát hiện nạn nhân cách nơi gặp nạn khoảng 10 m.

Trước đó, chiều 9-4, em Nguyễn Văn H. (SN 2008, ngụ tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng nhóm bạn đi đá bóng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau xuống khu vực đầm tôm để tắm.

Lúc tắm xong, cả nhóm lên bờ nhưng không thấy H. đâu nên đã hô hoán, cầu cứu người dân. Tuy nhiên, vị trí nam sinh gặp nạn xa khu dân cư, khi có người tới ứng cứu thì nạn nhân đã mất tích.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động