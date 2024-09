Nghệ An: Một bản biên giới với 94 hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn

Đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn cắt rừng tìm cách tiếp cận bản biên giới Cha Nga. Ảnh: Thế Ngọc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có mưa to kéo dài làm cho nước sông Nậm Nơn dâng cao, nhiều trục đường trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở đất đá. Trong đó tuyến đường bộ dài 20 km kết nối trung tâm tâm xã Mỹ Lý với bản Cha Nga, nơi có 93 hộ dân/400 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái xuất hiện trên 40 điểm sạt lở nghiêm trọng. Cùng với đó, nước trên sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết nên không thể tiếp cận bản biên giới bằng đường thủy.

Nhưng do gặp nhiều điểm sạt lở nguy hiểm trên đường, đoàn buộc phải tạm thời dừng lại. Ảnh: Thế Ngọc

Trong điều kiện bình thường, bản Cha Nga vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa phủ sóng điện thoại, đường bộ cũng chỉ xe máy lưu thông được, phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là dùng xuồng máy xuôi, ngược dòng Nậm Nơn. Trong ngày 10/9, đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn do ông Lỳ Bá Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tìm cách tiếp cận bản biên giới nhưng chưa thành công.

Trong khi đó nước sông Nậm Nơn dâng cao khiến cho việc tiếp cận bản Cha Nga bằng đường thủy cũng không thể thực hiện được. Ảnh: Thế Ngọc

‘‘Ngày hôm nay, đoàn công tác với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, công an xã Mỹ Lý tổ chức phương án cắt rừng để tiếp cận bản Cha Nga nhưng do thời tiết xấu, nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm, buộc chúng tôi phải tạm dừng lại. Nếu ngày mai, thời tiết thuận lợi hơn, tổ công tác sẽ tiếp tục vào địa bàn bản biên giới để động viên nhân dân. Trước bão số 3, địa phương cũng đã đề ra tình huống, tổ chức vào đôn đốc, kiểm tra việc dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ người dân và giao nhiệm vụ cho ban quản lý bản về việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân nên cũng khá yên tâm”. - Ông Thái cho biết.

