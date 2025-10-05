Nghệ An: Xã miền núi Nga My thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét

Mố của cây cầu bê tông ở bản Văng Môn bắc qua suối Nậm Ngân bị lũ cuốn trôi còn nằm bên bờ, có nguy cơ sạt lở tiếp. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Dù ở vị trí trên cao và cách xa mép vực của suối Nậm Ngân, nhưng do mức độ tàn phá khủng khiếp của lũ ống, lũ quét đã khiến ngôi nhà bị sập đổ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhà dân ở bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) bị đổ sập xuống suối do lũ ống, lũ quét. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhiều gian hàng tại khuôn viên Chợ Phiên Nga My bị sạt lở, đổ sập xuống suối do lũ ống, lũ quét trên suối Nậm Ngân gây nên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Một ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn xuống suối Nậm Ngân, phần còn lại của ngôi nhà nằm cheo leo bên vách sạt lở. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Bờ suối bị xâm thực, lũ cuốn trôi vào ruộng vườn của người dân gần 10m, bể phốt bị sụt lún xuống sâu hơn 1m. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngôi nhà có nguy cơ đổ sập xuống suối nằm cheo leo bên bờ sạt lở gần cầu Xốp Chảng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Sạt lở núi gây tắc đường nghiêm trọng, khiến bản Na Ngân, Na Kho, Xốp Kho (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Những bức tường còn sót lại chằng chịt vết nứt toác trong ngôi nhà bị đổ sập xuống suối. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngôi nhà của người Ơ Đu nằm bên bờ suối Nậm Ngân bị lũ cuốn trôi và đổ sập xuống suối. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Hệ thống cột điện nằm dọc suối Nậm Ngân bị sạt lở, đổ gãy gây mất điện toàn xã Nga My nhiều ngày qua. (Ảnh: Xuân Tiến /TTXVN)
Cầu Noóng Mò (Km70 +912) bắc qua khe Hạng, quốc lộ 48C bị lũ lớn dâng cao, chảy xiết gây xói mòn tạo thành hàm ếch tại chân và mố cầu, nguy cơ đổ sập mặt đường rất cao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Hiện trường cầu bê tông ở bản Văng Môn bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi xảy ra vào ngày 29/9/2025 chỉ còn lại hai mố cầu, trong đó một mố nằm gần giữa lòng suối Nậm Ngân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đường dân sinh bị sạt lở khiến các bản Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân nằm giữa đại ngàn Pù Huống bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Nguồn tin: vietnamplus.vn