Nghệ An: Lũ quét cuốn trôi 3 nhà dân

Ông Lô Văn Việt, Chủ tịch xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cho biết, đoàn công tác của huyện, xã đã đến động viên người dân và huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại nặng nhất là diện tích hoa màu, đồng ruộng của người dân. Về phương án hỗ trợ đối với 3 hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, ông Lô Văn Việt cho biết: "Ban đầu thống kê thiệt hại, chiều nay họp và có biện pháp khắc phục. Đối với 3 hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, trước mắt bố trí ở nhà anh em. Về lâu dài sẽ cùng với lực lượng hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống".

Trước đó, như Đài TNVN đã thông tin, chiều và tối 28/5, trên địa bàn xã Hạnh Dịch đã diễn ra mưa to kéo dài khiến nước trên sông suối dâng cao. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại địa bàn cụm bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch bất ngờ xảy ra trận lũ quét lớn. Nước lũ kèm theo đất đá trên thượng nguồn khe Pùng đổ xuống, san phẳng nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của nhân dân.

Rất may khi có mưa lớn, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang đã theo dõi và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực xung yếu chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Do đó không có thiệt hại về người.

Đối với 3 nhà dân bị lũ cuốn trôi đang được ở nhờ nhà người thân.

Nhiều diện tích hoa màu, hạ tầng bị hư hỏng

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV