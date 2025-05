Mưa lũ gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân Nghệ An

Chiều và tối qua, trên địa bàn xã Hạnh Dịch đã diễn ra mưa to kéo dài khiến nước trên sông suối dâng cao. Đến khoảng 21h cùng ngày, tại địa bàn cụm bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch bất ngờ xảy ra trận lũ quét lớn. Nước lũ kèm theo đất đá trên thượng nguồn khe Pùng đổ xuống, san phẳng nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của nhân dân.

Trận lũ tràn về trong đêm

Rất may khi có mưa lớn, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang đã theo dõi và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực xung yếu chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Do đó không có thiệt hại về người.

Ngay trong sáng nay (29/5), UBND huyện Quế Phong đã lập đoàn công tác vào bản Long Thắng để động viên, thăm hỏi nhân dân, thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục.

