Lũ quét bất ngờ trong đêm làm nhiều người chết và mất tích

Vào đêm 17, rạng sáng ngày 18-5, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa lớn dẫn đến lũ quét khiến nhà cửa, tài sản của người dân bị cuốn trôi, nhiều người chết và mất tích.

Your browser does not support the video tag.

Lũ quét gây thiệt hại lớn cho người dân xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể. Nguồn MXH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 17-5, tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể xảy ra trận lũ quét. Do lũ tràn về lúc nửa đêm, người dân không kịp trở tay nên thiệt hại rất lớn.

Thông tin từ chính quyền cho biết, tại xã Đồng Phúc, lũ quét đã khiến bà D.T.M. và ông N.V.B. tử vong, ông T.V.D. mất tích.

Trong khi đó, tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 18-5, một trận lũ quét khác xảy ra gây sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thông tin ban đầu cho biết đã có 1 người tử vong là bà T.T.Đ., 1 người mất tích là ông L.H.V.. Nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng.

Nhiều tài sản của người dân tại huyện Ba Bể bị lũ cuốn trôi trong đêm. Ảnh: B. Bể

Nhiều khu dân cư tại huyện Ba Bể chịu thiệt hại khi lũ quét qua. Ảnh: B.Bể

Ông Nông Văn Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, cho biết các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiếp cận những khu vực bị thiệt hại nhằm khắc phục hậu quả của lũ quét.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động