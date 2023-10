Nghệ An: Xử lý vụ việc đánh nhau, một công an viên xã bị đâm tử vong

Ngày 11/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một công an viên xã Hùng Tiến bị đâm tử vong khi đang giải quyết vụ việc đánh nhau.

“Hiện tại, tôi đang giao cho công an báo cáo sự việc cụ thể. Trước mắt, chính quyền địa phương đang tập trung lo hậu sự cho công an viên”, ông Sơn nói.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 20h ngày 10/10, ông H.T.T. (SN 1970), công an viên bán chuyên trách xã Hùng Tiến được điều động tham gia giải quyết vụ gây rối trật tự tại xóm Yên Quả.

Khi đến hiện trường giải quyết vụ việc, ông T. bất ngờ bị đối tượng dùng vật nhọn đâm vào ngực và tử vong sau đó.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn