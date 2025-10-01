Bóng đá nữ Việt Nam phải điều chỉnh lịch thi đấu do mưa lớn

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 1/10 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi 2 trận đấu tại giải VĐQG nữ 2025 phải lùi lịch do ảnh hưởng của thời tiết. Cụ thể, hai trận đấu tại lượt 7 giải VĐQG nữ 2025 theo dự kiến vào ngày 30/9 đã phải điều chỉnh lịch thi đấu sang ngày 1/10.

Trận đấu giữa Hà Nội vs Thái Nguyên được điều chỉnh lịch thi đấu (Ảnh: Như Đạt)

Trong đó, trận đấu giữa Hà Nội và Thái Nguyên nhận được sự quan tâm khi ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí dẫn đầu. Sau khi vượt qua Hà Nam với tỉ số 1-0, TP Hồ Chí Minh I đang là đội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên nếu có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Thái Nguyên, Hà Nội sẽ trở lại vị trí nhất bảng. Cuộc đua vô địch năm nay được đánh giá đầy kịch tính khi ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Than KSVN cũng có phong độ khá ấn tượng.

Hôm nay (1/10), trận đấu bù giữa TP Hồ Chí Minh II và Than KSVN sẽ diễn ra vào 9h30 tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trận đấu còn lại giữa Hà Nội và Thái Nguyên sẽ diễn ra vào 15h30 tại SVĐ Thanh Trì.

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn