Nghệ An gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Giải "cơn khát" nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 39 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch nhà ở xã hội (NOXH), dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 32 dự án đã có chủ đầu tư với quy mô khoảng 28.200 căn hộ; 7 dự án đang tìm kiếm nhà đầu tư, với khoảng 7.800 căn.

Tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, có 10 dự án với hơn 13.000 căn hộ, bao gồm cả nhà ở cho công nhân và nhà lưu trú phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp. Đây được xem là khu vực có nhu cầu nhà ở rất lớn do tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, thu hút lượng lớn lao động ngoại tỉnh.

29 dự án NOXH còn lại tập trung chủ yếu tại các khu vực đô thị có tốc độ phát triển nhanh như: Phường Vinh Hưng với khoảng 5.310 căn hộ, phường Trường Vinh khoảng 3.940 căn và xã Trung Lộc khoảng 2.901 căn.

Dự án Nhà lưu trú công nhân Nhà máy Luxshare-ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân lao động ngày càng tăng cao, Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển NOXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Đặc biệt, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH, thị trường Nghệ An lập tức ghi nhận những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia đầu tư, mở ra kỳ vọng giải cơn khát nguồn cung cho phân khúc bất động sản giá bình dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 2.000 căn hộ NOXH trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An đang đôn đốc 5 dự án trọng điểm, nổi bật là: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Vinh Lộc, Khu đô thị xã Hưng Lộc và các dự án nhà lưu trú công nhân trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thực tế triển khai nhiều dự án vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Theo Sở Xây dựng Nghệ An, tiến độ một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Những khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc di dời mồ mả, hoàn thiện các thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC)…

Việc rà soát, theo dõi tổng thể các dự án ở một số địa phương chưa thực sự sát sao; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và chủ đầu tư trong tháo gỡ vướng mắc có lúc chưa kịp thời, đồng bộ.

Dự án Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại phường Trường Vinh bị chậm tiến độ.

Ở chiều ngược lại, các chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch đất đai, thu hồi và giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường… để dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

Trong khi đó, phía các địa phương cũng đề nghị tỉnh sớm ban hành quy hoạch phân khu, xem xét điều chỉnh quỹ đất phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển NOXH trong thời gian tới.

Gỡ vướng các dự án chậm tiến độ

Một trong những dự án đang gặp khó khăn về tiến độ là dự án NOXH thuộc Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Đồng Dâu, phường Trường Vinh do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 308 căn hộ NOXH nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công xây dựng. Theo chủ đầu tư, dự án chậm tiến độ từ tháng 10/2025. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất cũng như tiến độ thực hiện dự án.

Chủ đầu tư kiến nghị Sở NN&MT, Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét cho phép gia hạn để doanh nghiệp có cơ sở triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Trước thực trạng trên, mới đây, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tới hiện trường kiểm tra loạt dự án nhà ở thương mại và NOXH trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh thể hiện sự thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp như: Thiếu hụt nhân công, giá vật liệu xây dựng tăng, áp lực lãi suất ngân hàng; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết dứt điểm bài toán quy hoạch, thu hồi đất và các giấy phép PCCC, môi trường.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra dự án NOXH ở phường Vinh Hưng.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Tuy nhiên, nếu để chậm kéo dài sẽ xử phạt, không gia hạn và kiên quyết thu hồi dự án nếu không triển khai thực hiện.

Việc phát triển NOXH không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp mà còn góp phần giữ chân người lao động, ổn định nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, nhu cầu về nhà ở công nhân đang rất lớn. Việc đẩy nhanh các dự án nhà lưu trú công nhân được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện điều kiện sống cho người lao động, đồng thời nâng cao sức hút đầu tư của tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, người dân và công nhân lao động hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc sớm có một chốn an cư ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn