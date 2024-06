Nghệ An: Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ

Lực lượng chức năng kiểm tra PCCC nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh.



Ngày 21/6/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC & CNCH đối với loại hình nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh.

Phường Bến Thủy là địa bàn trọng điểm không chỉ thành phố Vinh mà của cả toàn tỉnh đối với loại hình nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo UBND phường Bến Thủy cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó trực tiếp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp PCCC, gắn với kiểm tra và hướng dẫn, đảm bảo 100% cơ sở đang hoạt động phải khắc phục triệt để tồn tại, vi phạm về PCCC theo đúng thời gian Bộ Công an, UBND tỉnh giao. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không khắc phục hoặc không thể khắc phục được phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH, trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” để chủ động triển khai kịp thời công tác ứng phó với các vụ cháy, nổ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, đối với loại hình nhà trọ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố, kỹ năng thoát nạn cho người dân sinh sống trong các khu nhà trọ; đảm bảo 100% loại hình này phải mở lối thoát nạn thứ 2 để kịp thời thoát thân khi có tình huống cháy xảy ra.

Đoàn công tác kiểm tra thang dây thoát hiểm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ và nhà ở cho thuê trọ.



Với vai trò nòng cốt, Công an phường Bến Thủy thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác rà soát, điều tra cơ bản, kịp thời tham mưu cho UBND phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn, không để bỏ sót, lọt cơ sở quản lý. Tiếp tục thực hiện chất lượng, đúng tiến độ được giao đối với các đợt cao điểm kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC loại hình nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn; chủ động nắm bắt việc triển khai khắc phục của các cơ sở để đôn đốc thực hiện thường xuyên. Trong đó phải chú ý, đối với các cơ sở còn tồn tại, hạn chế vi phạm buộc phải tạm đình chỉ, đình chỉ để khắc phục trong đợt tổng kiểm tra.

Ngoài địa bàn phường Bến Thủy, Công an thành phố Vinh cần chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức chức đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các phường, xã còn lại trên địa bàn.

Sau khi làm việc với UBND phường Bến Thủy, Đoàn công tác đã kiểm tra thực trạng PCCC loại hình nhà trọ tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn. Trên cơ sở kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, lưu ý, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện nghiêm túc các điều kiện về PCCC theo đúng quy định. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

Trong thời gian tới, bên cạnh kiểm tra loại hình cơ sở nhà trọ thì lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh và Công an các phường, xã sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các loại hình cơ sở tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ như nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã làm việc với thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc và kiểm tra loại hình nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ tại các địa phương này.

