Công an xã Thanh Hương bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, vào 10 giờ 30 phút ngày 12/3/2025, Công an xã Thanh Hương nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1978), trú tại xóm 5, xã Thanh Hương về nội dung: Tối 11/3/2025, công trình xây dựng xưởng chè của gia đình anh tại xóm 6, xã Thanh Hương bị kẻ gian đột nhập trộm máy móc, trị giá khoảng hơn 40 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Thắng và Nguyễn Văn Ng. tại Cơ quan Công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Hương ngay lập tức đã triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra, xác minh, làm rõ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã khoanh vùng được các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an xác đã xác định và bắt giữ 02 đối tượng Trần Văn Thắng (sinh năm 1999) và Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2008), cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Hương về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh bước đầu, 02 đối tượng khai nhận: Do nghiện game, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của chủ nhà để đột nhập trộm cắp tài sản. Các đối tượng đang trong quá trình tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ án

Công an xã Thanh Hương đã thu hồi toàn bộ tang vật do hai đối tượng trộm cắp tại xưởng chè của anh T. và tiến hành bàn giao lại cho anh theo đúng quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Thanh Hương phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

