Nghệ An: Khen thưởng học sinh đoạt Huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khen thưởng 4 học sinh đạt huy chương Olympic Quốc tế.

Đó là các em Mai Văn Đức (học sinh lớp 12A4) đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2023 diễn ra tại Thụy Sỹ; em Nguyễn Nguyên Hải (học sinh lớp 11A4) và em Lê Quang Trường (học sinh lớp 12A4) đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức; em Đặng Bảo Quân (lớp sinh lớp 11A3) giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu. Đây là lần thứ 4 trong năm 2023, học sinh Nghệ An đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế.

Đại diện các học sinh đoạt giải, em Mai Văn Đức đã chia sẻ về quá trình ôn luyện và tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Để có được kết quả này, em gửi lời cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, nhà trường và cô giáo trực tiếp bồi dưỡng, truyền đam mê môn Hóa học cho em. Bên cạnh đó là sự đồng hành động viên của gia đình.

Niềm vui của giáo viên và học sinh đạt huy chương.

Tham gia các kỳ thi cũng mang đến cho các em nhiều trải nghiệm quý báu; các em có cơ hội làm quen, kết bạn và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Điều này càng thúc đẩy các em cố gắng theo đuổi khoa học, cố gắng học tập để phát triển thế mạnh của bản thân, trở thành người có ích, cống hiến cho đất nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khen thưởng 4 học sinh đạt huy chương Olympic Quốc tế.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành tích của 4 học sinh được vinh danh và của tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu. Thành tích trên không chỉ là niềm tự hào của các em, của nhà trường mà còn đóng góp vào thành tích của giáo dục tỉnh, khép lại một năm học thành công và giúp Trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những trường nằm trong tốp đầu toàn quốc. Ông Bùi Đình Long mong rằng với tiền đề đạt được hôm nay, cùng với sự tận tâm của các thầy, cô giáo, các em học sinh sẽ cố gắng phấn đấu đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: Báo Tin tức