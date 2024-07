Nghệ An: Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu Thanh Thủy

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh

Theo báo cáo tại buổi làm việc, cửa khẩu Thanh Thủy đã được nâng cấp thành cửa khẩu chính theo Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 19/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, phía đối diện là cửa khẩu Nậm On (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), Chính phủ Lào chưa có quyết định nâng cấp cửa khẩu Nậm On thành cửa khẩu chính, nên chưa tổ chức khai trương cặp cửa khẩu chính Thanh Thủy (Việt Nam) - Nậm On (Lào). Tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện trạng cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu phụ, sẽ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế trong giai đoạn 2023-2030. Vì vậy, hiện nay cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On vẫn là cặp cửa khẩu phụ.

Bên phía Việt Nam đã có đầy đủ các lực lượng chức năng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, hiện nay chưa có trụ sở, trang thiết bị và nhân lực y tế thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Lực lượng Kiểm dịch thực vật chưa có trụ sở riêng, không có lực lượng thường xuyên tại cửa khẩu, khi có hàng hóa thông quan thì mới có lực lượng để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đường giao thông đến cửa khẩu tương đối thuận tiện.

Bên phía Lào tại cửa khẩu có lực lượng Công an (Đồn Công an Nậm On), khi có hàng hóa qua lại thì các lực lượng như: Hải quan, Thuế, Kiểm lâm... đến thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, Lào đã đầu tư xây dựng xong nhà liên hợp, nhà ở của Hải quan cửa khẩu, Công an cửa khẩu. Hệ thống giao thông còn khó khăn. Lào đang tập trung sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ trung tâm huyện Xay Chăm Phon đến cửa khẩu Nậm On.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công bố cửa khẩu Thanh Thủy được phép trao đổi mua bán hàng hóa qua biên giới.

UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào báo cáo Chính phủ Lào sớm triển khai thực hiện việc nâng cấp cửa khẩu Nậm On thành cửa khẩu chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cửa khẩu theo quy định.

