Nghệ An khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh

Cắt băng khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về quảng trường Hồ Chí Minh.



Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An…

Trải qua 20 năm, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vinh đã từng bước khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong tâm thức các tầng lớp nhân dân Nghệ An và cả nước, xứng tầm là một công trình văn hóa, chính trị trọng điểm của tỉnh, ngày càng góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh được xây dựng dưới chân Tượng đài Bác, có diện tích 156,4m2, gồm khu vực khánh tiết, hành lang phụ trợ và không gian trưng bày ảnh, hiện vật. Tại đây bố trí trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, thuộc 3 chủ đề: Bác Hồ với quê hương, quá trình xây dựng công trình và công tác bảo vệ, phát huy giá trị công trình.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm quan phòng trưng bày.

Trong khu vực trưng bày còn đặt 2 màn hình cảm ứng, do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng với kinh phí 1,8 tỷ đồng, nhằm cung cấp các hình ảnh, tài liệu, thước phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nội dung liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh với nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật thiêng liêng không chỉ góp phần khắc họa tình cảm Bác dành cho nhân dân Nghệ An mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác kính yêu; đồng thời tạo điểm tham quan cho mọi người khi về với Quảng trường.

Các đại biểu xem các ảnh và tài liệu liên quan.

Thời gian tới, Nghệ An sẽ điều chỉnh quy hoạch, bổ sung các hạng mục như: Bảo tàng số về Bác, các không gian trưng bày ngoài trời, không gian văn hóa đọc… tạo thêm những điểm nhấn ấn tượng để thu hút du khách về với Quảng trường nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

Sau lễ khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại Núi Chung mô phỏng.

