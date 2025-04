Nghệ An: Hướng tới “sân chơi” thương mại không biên giới

Hướng đến mục tiêu trên, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cũng đã đưa ra phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và mở rộng thêm thị trường xuất khẩu.

Mở rộng thị trường xuất khẩu

Gia tăng các hoạt động giao thương quốc tế, đẩy mạnh giao lưu, tìm hiểu mở rộng thêm những thị trường tiềm năng là cách thức kinh doanh mà các doanh nghiệp Nghệ An áp dụng. Về sản xuất, họ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm mới, đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế đặt ra.

Xuất khẩu Nghệ An đang trên đà bứt phá với những kết quả tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Quốc Hưng – đại diện Công ty CP Vilaconic cho hay: Năm 2024, công ty đã xuất khẩu khoảng 62.000 tấn gạo, với kim ngạch 40 triệu USD đến hơn 50 quốc gia trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý thị trường Philippines chiếm hơn một một nửa với 38.000 tấn gạo, với giá trị 22,8 triệu USD. Hiện, đơn vị đang phát triển thương hiệu gạo Bluesilk cao cấp với chất lượng cao nhằm cạnh tranh với các sản phẩm gạo đến từ Thái Lan và Ấn Độ.

“Bên cạnh mặt hàng chủ lực là gạo, chúng tôi còn mở rộng kinh doanh xuất khẩu thêm các nông sản khác như: Tinh bột sắn, hạt tiêu, bánh tráng, bún phở, cơm dừa… và bước đầu đã đạt được kết quả khá tích cực. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, công ty đã xuất khẩu khoảng 10.000 tấn gạo và gia vị ra thị trường quốc tế” – ông Nguyễn Quốc Hưng nói.

Cũng theo vị đại diện này chia sẻ, nhằm gia tăng sự hiện diện trên thị trường quốc tế, những năm qua, công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động giao thương kết nối, quảng bá thương hiệu. Mới đây nhất là việc tham dự Hội chợ Gulfood 2025 tại Dubai - hội chợ thường niên lớn nhất thế giới về thực phẩm. Tháng 5/2025 tới đây, công ty sẽ tiếp tục đưa sản phẩm của mình đến Hội chợ Thaifex tại Thái Lan để quảng bá, phát triển thị trường.

Tương tự, trên lĩnh vực công nghiệp, dệt may là một trong những hàng hoá xuất khẩu chủ công của Nghệ An và được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng trong quý I/2025, dệt may tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao khi tăng 36%. Trước đó, các doanh nghiệp dệt may chủ động tìm kiếm, ký kết thêm những đơn hàng mới với các đối tác nước ngoài.

Ông Trần Văn Hóa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Vinatex Hoàng Mai thông tin, năm 2024 vừa qua, chúng tôi kín đơn hàng đến cuối năm và đã có nhiều chuyến hàng xuất đi các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Còn trong 3 tháng đầu năm 2025, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty đã đạt được mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Hiện tại, hầu hết các đơn vị trong tập đoàn đã có đủ đơn hàng sản xuất tới hết tháng 6/2025 và đang tiếp tục đàm phán ký kết các đơn hàng trong quý III/2025.

Nỗ lực tiếp đà tăng trưởng dương

Năm 2025, chính quyền tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt mức 4,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hoá 4 tỷ USD. Tuy nhiên, mới chỉ trải qua một phần tư chặng đường, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã đạt 840,92 triệu USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Các sản được xuất khẩu đến 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó chủ yếu là các nước Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Thị trường xuất khẩu của Nghệ An dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng, đa dạng hóa hơn trong thời gian tới nhờ việc tận dụng các FTA thế hệ mới.

Qua phân tích cho thấy, động lực tăng trưởng xuất khẩu đến từ nhiều nhóm mặt hàng chủ lực như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 110%, dệt may tăng 36%, dây điện và cáp điện tăng 25%, giày dép các loại tăng 128%, viên nén gỗ tăng 176%,... Dự kiến, hoạt động xuất khẩu toàn tỉnh sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong các quý tới, nhất là khi có nhiều dự án đầu tư mới đi vào hoạt động ổn định.

Ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cũng nhận định, tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2025 dự kiến sẽ có những thuận lợi. Chúng tôi kỳ vọng vào sự phục hồi của kinh tế và thương mại toàn cầu, cùng với đó là dòng vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh đang tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu. Việc mở rộng thị trường nhờ các hiệp định thương mại tự do cũng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, đứng trước những thách thức như bất ổn địa chính trị, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và chi phí vận tải. Xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng trên thế giới như các chính sách của EU, chính sách thuế đối đẳng của Mỹ,... thì đòi hỏi Nghệ An phải có những phản ứng chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phát triển.

Đưa ra những giải pháp trong thời gian tới, đại diện ngành Công Thương tỉnh cho rằng, Nghệ An cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các cơ hội mở cửa thị trường thông qua hoạt động kết nối cung cầu xuất khẩu. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, như: Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu, Hội chợ Foodexpo, Hội chợ kết nối chuỗi cung ứng quốc tế,...; Tổ chức diễn đàn kết nối cung cầu, kết nối giao thương tại các thị trường xuất khẩu lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN,…

Bên cạnh đó, tăng cường giao dịch thương mại, kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu của tỉnh tại thị trường Trung Quốc, Anh - Bắc Ai len; Xúc tiến xuất khẩu theo định hướng nhóm mặt hàng ưu tiên theo từng giai đoạn, phù hợp với diễn biến của kinh tế thế giới, tận dụng các cơ hội thị trường quốc tế cũng như thị trường trong nước. Phối hợp Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để kịp thời cung cấp, xử lý các vướng mắc về xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật tại các nước để các đơn vị liên quan và doanh nghiệp của tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời.

“Sở cũng tham mưu tỉnh xây dựng Nghị quyết hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đưa ra các chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông kết nối dịch vụ logistics. Đặc biệt, tiếp tục tham mưu xây dựng “Đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics khu vực Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – ông Hoá thông tin.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn