Nghệ An: Hơn 01 tháng, có 360 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 20/02, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, trong hơn 01 tháng dịp Tết Nguyên Đán 2023, đơn vị này đã thành lập 501 đoàn thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó phát hiện 360 cơ sở vi phạm.