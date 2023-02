Liên tiếp xử phạt hàng loạt đơn vị vi phạm về PCCC

Cụ thể, ngày 07/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 42/QĐ-XPHC đối với Công ty CP Kinh doanh Thương mại Á Đông (địa chỉ lô số 8 Khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh). Theo đó, đơn vị này đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về phóng cháy và chữa cháy (đưa công trình nhà xưởng chế biến, gia công gỗ bán thành phẩm địa chỉ lô số 8 Khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về phóng cháy và chữa cháy).

Với hành vi này, công ty bị xử phạt về tiền 90.000 000 đồng theo quy định tại khoản 5, Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời yêu cầu cầu công ty thực hiện đầy đủ việc thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.

Khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc - Nơi có nhà xưởng chế biến, gia công gỗ bán thành phẩm của Công ty CP Kinh doanh Thương mại Á Đông.

Cùng ngày 07/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt Công ty TNHH Xuân Ngọc (địa chỉ Khối 11, phường Lê Lợi, TP Vinh) với số tiền 90 triệu đồng cùng lý do vi phạm đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về phóng cháy và chữa cháy.

Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Ngọc Thạch (địa chỉ số 339 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh) với số tiền 80 triệu đồng vì hành vi vi phạm đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (địa chỉ xóm 13, xã Nghi Kim, TP Vinh) với số tiền 80 triệu đồng vì hành vi vi phạm đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh



Trong ngày 17/01/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng lần lượt xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Lộc Hưng tại phường Quán Bàu, TP Vinh với số tiền 90 triệu đồng; Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu với số tiền 90 triệu đồng; Trường mầm non Hoạ My tại phường Hưng Dũng, TP Vinh với số tiền 90 triệu đồng; Công ty Cổ phần Ngọc Lan - chủ đầu tư dự án Trường mầm non Tuổi Ngọc với số tiền 90 triệu đồng (đưa công trình Trường mầm non Tuổi Ngọc tại phường Hưng Bình vào hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về phóng cháy và chữa cháy).

Trước đó, tháng 12/2022, UBND tỉnh Nghệ An cũng lần lượt xử phạt 3 doanh nghiệp liên quan đến vi phạm về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, xử phạt đối với Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội địa chỉ tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An về hành vi đưa hạng mục công trình xưởng may số 2 vào sử dụng, hoạt động khi văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC, quy định tại khoản 4, điều 38, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt 80.000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện việc nghiệm thu về PCCC.

Quyết định xử phạt Trường mầm non Hoạ My 90 triệu đồng.



Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Viet Home Stone, địa chỉ tại cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn với 3 hành vi: Đưa công trình vào sử dụng (là 2 xưởng sản xuất, 1 nhà kho thành phẩm, 1 nhà công nhân nghỉ, 1 nhà làm việc 2 tầng) khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC, quy định tại khoản 4, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ (với mức phạt 80.000.000 đồng); xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ không đảm bảo yêu cầu và nội dung theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 41 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ (mức phạt 3.000.000 đồng) và trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy cơ sở theo quy định cúa pháp luật (mức phạt 3.000.000 đồng).

Xử phạt Công ty Cổ phần Tài Đạt Lộc, tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà, Nghệ An về hành vi đưa công trình (nhà kho có kết cấu khung thép, mái tôn diện tích 1.000m2, nhà làm việc 200m2, nhà xe và công trình phụ trợ vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Với hành vi này, công ty bị xử phạt về tiền 90.000 000 đồng theo quy định tại khoản 5, Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời yêu cầu cầu công ty thực hiện đầy đủ việc thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn